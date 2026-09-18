Vittorio Feltri: "Vannacci si è magnato la Lega"

Vittorio Feltri ospite a sorpresa del convegno sulla sicurezza urbana organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato a Torino, al quale è presente anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. “Il generale ha la mano giusta anche per scrivere. Questo mi rincuora, perché chi sa scrivere sa anche agire. Eccome se agisce”, ha detto il giornalista. “In poco tempo è riuscito a mettere in piedi un movimento che si è magnato la Lega come antipasto. E poi non penso che sarà finito qui il pranzo perché succederanno dei fatti strani quando andremo a votare”.