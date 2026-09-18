Vittorio Feltri a un convegno con Vannacci, l'applauso della sala a Torino

C’è anche il giornalista Vittorio Feltri al convegno di Torino “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori”. Alla tavola rotonda, organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi, c’è il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, contestato da un centinaio di manifestanti. La zona intorno all’hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele, nel capoluogo piemontese, è blindata. Sono una quindicina i mezzi della polizia e carabinieri presenti a presidio e il traffico è deviato.