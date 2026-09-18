Vannacci oggi a Torino, manifestanti lo contestano. Il generale: “Le 10 cose da fare nei primi 100 giorni”

Roberto Vannacci è oggi a Torino per partecipare a una tavola rotonda, ed è stato contestato da un centinaio di manifestanti. Il leader di Futuro Nazionale, si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’. La zona intorno all’hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele, è blindata. Sono una quindicina i mezzi della polizia e carabinieri presenti a presidio e il traffico è deviato. “Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino“, si legge in uno striscione dei manifestanti.

La ‘to do list’ di Vannacci: “Le 10 cose da fare in primi 100 giorni Governo”

Una “to do list per i primi 100 giorni di Governo”. È l’idea che Vannacci confida al deputato Emanuele Pozzolo mentre i due prendono un caffè al bar dell’Hotel NH di Torino, a margine della tavola rotonda a Torino. “Io voglio fare questo documento: ‘se noi andiamo al governo nei primi 100 giorni facciamo A, B, C, D, E ed F’. Chiaro che devono essere cose credibili, fattibili e soprattutto devono essere importanti. Quello che facciamo nei primi 100 giorni, non posso fare una lista di 100 cose. Saranno 10, 12. Quindi vanno messe in scala d’importanza”, aggiunge Vannacci.

Vannacci contestato da una signora, lui risponde: “Antidemocratica”

È iniziato con una contestazione l’intervento di Roberto Vannacci al convegno sulla sicurezza urbana organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato. “L’Italia e un Paese laico”, ha detto una signora tra il pubblico interrompendo il generale. Dalla platea sono arrivati fischi, e i cori ‘grande generale’ e ‘remigrazione’. “La signora oltre che maleducata e anche antidemocratica“, ha risposto Vannacci.

L’intervento di Vannacci era cominciato con un ringraziamento alle forze dell’ordine “che sono qui fuori e non è logico che ci siano 250 agenti in tenuta antisommossa per un convegno dove ci stiamo scambiando delle opinioni. È una situazione vergognosa“. “Hanno detto che non possono consentire che io faccia la passerella qui senza essere disturbato. Voglio dire che non mi disturbano affatto, neanche li sento. Io vado dove mi sembra ci siano democrazia e confronto’”, ha aggiunto Vannacci rivolgendosi ai collettivi che stanno manifestando fuori dall’albergo a Torino.