Vannacci a Torino per tavola rotonda su sicurezza, fuori la contestazione al generale

A Torino contestato il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi, dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’. La zona intorno all’hotel NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele, nel capoluogo piemontese, è blindata. “Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino”, si legge in uno striscione dei manifestanti.