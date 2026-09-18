Vannacci a Torino, contestazione in sala prima del suo intervento

Roberto Vannacci è stato contestato da una donna all’inizio del suo intervento a Torino. Il leader di Futuro Nazionale si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori”. La signora in seguito è stata scortata fuori dalla sala e il generale ha commentato: “Oltre che maleducata è anche antidemocratica”.