Vannacci a Torino a convegno sulla sicurezza: il generale contestato da manifestanti in strada – Le foto

Roberto Vannacci è oggi a Torino per partecipare a una tavola rotonda, ed è stato contestato da un centinaio di manifestanti. Il leader di Futuro Nazionale, si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’.