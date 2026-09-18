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venerdì 18 settembre 2026

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Vannacci a Torino a convegno sulla sicurezza: il generale contestato da manifestanti in strada – Le foto

Vannacci a Torino a convegno sulla sicurezza: il generale contestato da manifestanti in strada – Le foto
Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia – Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
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Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia - Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia - Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia - Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia - Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
Il Generale Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori a Torino, Italia - Venerdì 18 settembre 2026. Politica (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)
Presidio organizzata da Askatasuna per protestare contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno del sindacato di Polizia FSP, Torino. Italia - cronaca- Venerdì 18 settembre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)
Presidio organizzata da Askatasuna per protestare contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno del sindacato di Polizia FSP, Torino. Italia - cronaca- Venerdì 18 settembre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)
Presidio organizzata da Askatasuna per protestare contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno del sindacato di Polizia FSP, Torino. Italia - cronaca- Venerdì 18 settembre 2026 (foto Giulio Lapone/LaPresse)

Roberto Vannacci è oggi a Torino per partecipare a una tavola rotonda, ed è stato contestato da un centinaio di manifestanti. Il leader di Futuro Nazionale, si trova nel capoluogo piemontese per la tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’.

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