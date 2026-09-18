Roberto Vannacci e la sua ‘to do list’: “Le 10 cose da fare in primi 100 giorni di Governo”

Una “to do list per i primi 100 giorni di Governo”. E’ l’idea che Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, confida al deputato Emanuele Pozzolo mentre i due prendono un caffè al bar dell’Hotel NH di Torino, a margine della tavola rotonda organizzata da Fsp Polizia di Stato, Associazione per la legalità e la sicurezza sul lavoro Odv e Fmpi dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’. “Io voglio fare questo documento: ‘se noi andiamo al governo nei primi 100 giorni facciamo A, B, C, D, E ed F’. Chiaro che devono essere cose credibili, fattibili e soprattutto devono essere importanti. Quello che facciamo nei primi 100 giorni, non posso fare una lista di 100 cose. Saranno 10, 12. Quindi vanno messi in scala d’importanza”, aggiunge Vannacci.
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