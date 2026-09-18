Pnrr Piccoli Borghi, Giuli: "Finanziati 232 progetti di rigenerazione"

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è intervenuto giovedì negli studi di Cinecittà a Roma durante l’evento Pnrr Piccoli Borghi, dedicato agli interventi sul territorio con progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica. “Con il Pnrr Cultura abbiamo coinvolto 315 borghi in tutta Italia, finanziando 232 progetti di rigenerazione e portando a compimento 3.349 interventi, superando l’obiettivo europeo fissato a 3.250″, ha detto Giuli. L’evento è stato promosso dal MiC e si svolge fino a venerdì 18 settembre.