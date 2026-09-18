Mar Rosso, Crosetto chiede di predisporre piano per far passare le navi italiane da Bab el-Mandeb

Il ministro della Guido Crosetto, dopo che ieri aveva annunciato di non voler aspettare che fosse Aspides a decidere ma di voler garantire il passaggio delle navi italiane nel Mar Rosso, in particolare dallo stretto di Bab el-Mandeb, in mano ai ribelli Houthi, ha dato indicazioni al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, al Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, e al Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, affinché in pieno coordinamento, effettuino un’attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso e predispongano un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo. Lo fa sapere il ministero della Difesa.

Il ministro ha inoltre chiesto di verificare se l’attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle Forze Armate italiane già presenti nell’area e attualmente impiegate in altre operazioni, oppure se si renda necessaria una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento, anche in virtù delle decisioni già adottate da alcuni Paesi alleati e partner. L’obiettivo è assicurare la protezione del naviglio di interesse nazionale e contribuire alla tutela della libertà di navigazione, nel pieno rispetto del quadro normativo, del mandato parlamentare, degli impegni internazionali assunti e delle regole di ingaggio vigenti.

Le parole del ministro

“Ho deciso col Capo di Stato Maggiore vista la situazione difficile internazionale di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno da Bab el-Mandeb”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ieri intervenendo al Forum Risorsa Mare 2026 a La Spezia. Crosetto ha sottolineato che l’Italia è in grado di garantire il passaggio e ha annunciato l’intenzione di fare in modo che le navi italiane possano “iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardare i tempi”.

“Non possiamo permettere – ha sottolineato Crosetto – che i ritardi burocratici nelle decisioni peggiorino una situazione già complessa, con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini”.