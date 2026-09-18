Energia, Schlein: “Continueremo a insistere con Meloni”

Elly Schlein promette che continuerà a insistere con il governo Meloni sul tema delle politiche energetiche. “Il Paese non può andare avanti per un anno in queste condizioni e quindi noi continueremo a insistere che servano atti sia sull’immediato, come ad esempio con la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche per dare immediato sollievo all’economia, sia gli interventi strutturali”, ha detto la segretaria del Pd arrivando al congresso dell’Udu, a Roma. “Da questo punto di vista, noi continueremo a chiedere risposte a questo governo. Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per quattro anni”, ha aggiunto la leader dem.