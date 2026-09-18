Di Battista: “Sto meglio, finalmente sono a casa”

Alessandro Di Battista, dopo il malore in agosto a Cuba e l’intervento all’Avana, sta meglio ed è uscito dall’ospedale, dove era stato portato quando era rientrato in Italia con un volo sanitario. Lo annuncia lo stesso Di Battista sui social: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa”.

“Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare“, conclude Di Battista, che posta una foto con l’amico e presidente

dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe.