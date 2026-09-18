Comunali Milano, Lupi: "Ben venga che FI si sia ricreduta su candidato civico"

“Abbiamo individuato una strada con gli altri leader di centrodestra e cioè che per le grandi città decideremo tutte insieme partendo ovviamente dalle proposte che arrivano dai territori, lo faremo al più presto. Ognuno legittimamente mette in campo i suoi candidati: ben venga Perego, la Sardone, alcuni propongono il mio nome, Noi Moderati ovviamente è in campo come è in campo Fratelli d’Italia e gli altri gruppi e partiti della coalizione di centrodestra. Ben venga che finalmente anche Forza Italia sia ricreduta su questo civico, sul fare X Talent 5.0 e finalmente ha candidato una persona che tra l’altro è una persona di altissimo livello”. Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine della sua partecipazione al ‘Festival dell’Italia che innova’ organizzato da L’Espresso a Milano, sul tema della scelta del candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo lombardo.