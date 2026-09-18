Comunali Milano, Calenda: "Se vince primarie appoggeremo Calabresi se no scelta terza"

“Noi non abbiamo mai partecipato a primarie, perché non facciamo parte del campo largo. Tuttavia abbiamo espresso una grande soddisfazione per la candidatura di Mario Calabresi. Rispettiamo totalmente il processo di primarie, che non è una cosa nostra, speriamo che venga fuori da questo processo Mario Calabresi, che vinca le primarie e avrà il nostro appoggio anche sostanziale direi a Milano, dove siamo molto forti e radicati. Viceversa, se dovesse venir fuori un candidato di estrema sinistra, non lo appoggeremo e faremo una candidatura terza”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della sua partecipazione al ‘Festival dell’Italia che innova’ organizzato da L’Espresso a Milano, sul tema della scelta del candidato sindaco del centrosinistra nel capoluogo lombardo.