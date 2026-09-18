Carlo Donat-Cattin, ad Alba ‘Il coraggio della politica’ a 35 anni dalla scomparsa

“Carlo Donat-Cattin, il coraggio della politica”. A 35 anni dalla sua scomparsa (17 marzo 1991), lo statista e leader politico democristiano, sindacalista della Cisl, deputato e poi senatore, più volte ministro (nel 1970, al dicastero del Lavoro, firmò lo Statuto dei Lavoratori), vicesegretario nazionale della Dc e leader della corrente Dc di Forze Nuove, interprete della sinistra sociale del partito, sarà ricordato ad Alba lunedì 21 settembre 2026, alle 18, nel Palazzo della Banca d’Alba, in via Cavour 4.

La scelta della città cuneese

Una scelta non casuale quella della città cuneese: perché, con Bra e Savigliano, costituì l’ultimo collegio elettorale che portò Carlo Donat-Cattin come senatore sugli scranni di Palazzo Madama nel 1987, sino alla sua morte. Così come significativo, per il ricordo del statista Dc, è il mese di settembre: quello in cui, a Saint Vincent in Valle d’Aosta, alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari dopo la sosta estiva, si svolgevano i tradizionali convegni di Forze Nuove, uno degli appuntamenti più importanti in quella fase della Prima Repubblica riguardo alla discussione politica e al confronto su programmi e iniziative di governo e legislative.

All’incontro, organizzato dalla Fondazione Carlo Donat-Cattin di Torino, ospitato dalla Banca di Alba e con il patrocinio del Comune di Alba, che sarà moderato dal direttore de La Stampa, Antonio Di Rosa, parteciperanno il giornalista Giorgio Aimetti, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola (con un contributo video), il presidente di Prelios Fabrizio Palenzona e l’ex senatore dc ed esponente di Forze Nuove Tomaso Zanoletti. All’inizio del dibattito, sono previsti i saluti del presidente della Banca d’Alba, Tino Cornaglia, del vice-presidente della Fondazione Carlo Donat Cattin Teresio Delfino e del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Concluderà i lavori Barbara Donat-Cattin, nipote del leader democristiano, consigliere della Fondazione omonima. Durante i lavori, sarà proiettata una breve sintesi del docufilm Rai “Carlo Donat-Cattin, il coraggio della politica” ideato e curato nel 2019, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della nascita, dal figlio di Carlo, il giornalista e dirigente Rai Claudio Donat-Cattin.