Abolizione bollo auto, Giorgetti: “Misura semplice, sconto delle accise insostenibile finanziariamente”

Giancarlo Giorgetti torna a parlare dell’abolizione del bollo auto. “Un provvedimento sofferto.Perché abbiamo studiato a lungo diverse opzioni. Sono qui” a Dublino all’Ecofin “con tanti colleghi europei, siamo tutti in grande difficoltà su come intervenire su questi aumenti pazzeschi dei carburanti. Noi avevamo adottato questa politica di sconti sulle accise ma era insostenibile finanziariamente“, ha detto ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in videcollegamento con il Festival di Open. “Il segnale che abbiamo dato sul bollo auto ci è sembrato dopo la verifica e tanto lavoro quello che andava a beneficiare gli automobilisti, nella forma che abbiamo deciso va su auto non di lusso. Ed è semplice perché non richiede azioni come l’Isee che a volte vanno a complicare e ridurre il beneficio della misura”.

“Sarà strutturale, faremo accordi con le Regioni”

Sull’abolizione del bollo auto “sono arrivati già vari suggerimenti e idee di estenderlo in vari forma, allargare la platea, tutto deve essere ricondotto alla compatibilità finanziaria. Sarà ovviamente strutturale: siamo intervenuti col dl per fare tutti gli atti preparatori, dobbiamo fare gli accordi con le Regioni, in particolare statuto speciale che hanno una speciale riserva sul bollo. Nella legge di bilancio il provvedimento sarà esteso”.

“La barca è in acque sicure, la manovra non sarà conservativa”

“Sono assolutamente convinto di aver fatto le cose che si potevano fare. Certo i sogni sono belli, la realtà è un’altra. In mezzo a guerre commerciali, guerre militari, problemi di ogni tipo, ho detto che la barca ha galleggiato, no la barca è in acque sicure. Siamo rispettati dai mercati, e se siamo rimasti al governo tutto questo tempo forse è anche perché nessuno ha pensato che siamo inaffidabili sotto il profilo finanziario. La storia di questo Paese ci ha insegnato che possono accadere cose spiacevoli se uno non è rispettato e affidabile per i mercati”, ha dichiarato Giorgetti. “Non sarà una manovra conservativa”, ha precisato, rispondendo a una domanda in merito, “per quanto riguarda gli investimenti noi abbiamo adottato il criterio dell’iperammortamento su base pluriennale, che è uno strumento potentissimo e dà certezza agli imprenditori. Certo, c’è ancora molto da fare sullo snellimento burocratico. È stato fatto molto con la Zes per il Mezzogiorno, credo si possa fare ancora di più”. “Credo che i tempi che viviamo, in termini geopolitici ed economici, necessitino di una politica forte, di governo forti, con maggioranze solide. – ha sottolineato il titolare del Tesoro – L’Italia ha avuto questo pregio in questi anni. La legge elettorale in via di approvazione ha come finalità quella di garantire un premio di maggioranza e quindi una stabilità di governo per la durata del mandato, ci stiamo attrezzando in questa direzione”.