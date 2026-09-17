Violenza donne, Mattarella: "E' emergenza, serve impegno pubblico Repubblica"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, dedicata all’accoglienza delle donne vittime di violenza. Al termine della visita, il Capo dello Stato ha definito il fenomeno “Un’emergenza di primaria importanza per la vita del Paese“. Mattarella ha sottolineato come la sua presenza serva innanzitutto a testimoniare l’allarme ancora attuale e la necessità di un impegno pubblico adeguato. Il presidente ha richiamato i dati sui femminicidi, indicando 97 casi nell’anno passato e 34 nel primo semestre di quest’anno. Secondo Mattarella, la risposta deve riguardare non solo la repressione e il contrasto della violenza, ma anche la prevenzione. In questo senso, ha evidenziato la necessità di intervenire sulle carenze culturali e sul ritardo con cui il fenomeno è stato a lungo affrontato.