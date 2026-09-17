Via il bollo auto, quando Meloni diceva: “Nemmeno Cetto La Qualunque” – Il video

Dopo l’annuncio del governo dell’abolizione per il 2027 del bollo per le auto di bassa e media potenza e per le moto è tornato virale un video di Giorgia Meloni nel quale la premier derideva una norma simile che era stata ipotizzata dal Movimento 5 Stelle, paragonandolo a un annuncio da “Cetto La Qualunque“.



Meloni lo disse nel corso del suo intervento, nel dicembre scorso, alla chiusura di Atreju, la tradizionale manifestazione politica della destra, organizzata dai giovani di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio criticò la proposta avanzata dall’eurodeputato M5S Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Calabria, di sospendere proprio il bollo auto per le famiglie sotto una determinata soglia Isee. “Roba che Cetto La Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck“, dichiarò con ironia la premier facendo riferimento al celebre personaggio politico interpretato dall’attore e comico Antonio Albanese. La dichiarazione era arrivata insieme ad altre critiche sulle “carte giocate” dalla sinistra in vista delle elezioni regionali.

M5s: “Clamoroso voltafaccia”

Il Movimento 5 Stelle e Pasquale Tridico non hanno esitato a rievocare l’episodio sui rispettivi profili social. “L’ultima trovata di Giorgia Meloni per accaparrare consenso è l’esenzione dal bollo per le auto di piccola e media cilindrata. Quando lo propose Pasquale Tridico però, un anno fa, lo definì immediatamente un “Cetto La Qualunque”. Un clamoroso voltafaccia, che dimostra ancora una volta a cosa sono disposti pur di galleggiare”, si legge nel post pubblicato dal partito di Giuseppe Conte dopo l’annuncio del governo sul bollo auto.

Anche Bonelli cita Cetto La Qualunque

Anche Angelo Bonelli ha paragonato l’esecutivo al famoso personaggio comico ideato da Albanese. “Il governo Meloni ha approvato la norma ‘Cetto La Qualunque‘: via il bollo auto per il 2027 perché c’è la campagna elettorale, mentre si tagliano risorse alla sanità e alle Regioni. Una misura elettorale pagata con i soldi dei cittadini”, ha affermato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

La replica di Tajani

In difesa del governo è intervenuto ieri in serata Antonio Tajani. Per la sinistra “tutto quello che fa il governo non va bene, però credo che debba andare bene agli italiani, non all’opposizione. Da Cetto La Qualunque è il reddito di cittadinanza, non è abolire il bollo”, ha dichiarato il vicepremier, ospite di ‘È sempre Cartabianca’, su Rete4.