Valditara, recapitata al ministero lettera con proiettile e minacce

Una busta con dentro un proiettile e una lettera minatoria “di uno squilibrato”, secondo quanto si apprende, è stata recapitata nelle scorse settimane presso il ministero dell’Istruzione e del Merito indirizzata al ministro Giuseppe Valditara. Sul caso è stata sporta denuncia alla polizia.

Meloni: “Solidarietà a Valditara per gravi minacce ricevute”

“Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni dopo le minacce ricevute dal titolare del Mim.

Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute.

Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2026

La Russa: “Solidarietà a Valditara, individuare presto responsabili”

“Al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie, desidero rivolgere la mia piena e convinta solidarietà, con l’auspicio che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

Fontana: “Solidarietà a Valditara, condannare violenza”

“Rivolgo la mia piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. L’intimidazione e la violenza, in qualunque forma si manifestino, vanno condannate con fermezza. Non può esserci spazio per chi semina odio”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Tajani: “Solidarietà a Valditara, chi pensa di fermarci si sbaglia”

“Esprimo la mia solidarietà al Ministro Valditara. Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani.

Salvini: “Solidarietà a Valditara, minacce non fermeranno suo lavoro”

“Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un ministro della Lega che in questi anni ha rimesso al centro la scuola, gli studenti e chi ogni giorno ci lavora, arrivando a rinnovare tre contratti del comparto Scuola in una sola legislatura. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.