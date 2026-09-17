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giovedì 17 settembre 2026

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Regione Marche, consiglio convocato per martedì 22 settembre

Regione Marche, consiglio convocato per martedì 22 settembre
Consiglio regionale delle Marche, seduta di martedì 28 gennaio 2025
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Oltre a interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione verranno esaminati in aula gli atti eventualmente non trattati nella seduta assembleare di venerdì 18 settembre

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 22 settembre a partire dalle ore 11. All’ordine del giorno è iscritto il “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2026/2029. Anni accademici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029” con riferimento alla legge regionale 5/2017. Relatori sul provvedimento i consiglieri Silvia Luconi, per la maggioranza, ed Enrico Piergallini, per le minoranze. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

  1. Interrogazioni:

n. 263 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Seri “Attivazione urgente dello screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) nella Regione Marche e tempistiche per la piena operatività”;

n. 293 a iniziativa del Consigliere Nobili “Calendario scolastico regionale 2026/2027: necessità di una diversa programmazione delle pause didattiche, a tutela del benessere degli studenti e della qualità dei tempi educativi”;

n. 318 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nel sistema di presa in carico delle prestazioni diagnostiche e mancato rispetto dei tempi di erogazione delle risonanze magnetiche”;

n. 333 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Gravi disservizi e criticità strutturali legati all’introduzione del nuovo software ospedaliero “Dedalus” nelle strutture sanitarie regionali e, da ultimo, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Torrette di Ancona”;

n. 440 a iniziativa del Consigliere Nobili “Persistenti disservizi del Sistema Informativo Ospedaliero Unico “Dedalus” — esito delle contestazioni contrattuali, diffide e messe in mora e valutazione della risoluzione del contratto”;

          (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 370 a iniziativa della consigliera Ruggeri “Ancora inerzia della Giunta sull’intervento di sfangamento dell’invaso del Furlo”;

n. 394 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Emergenza sanitaria e ambientale dell’ex complesso industriale “Frigoriferi Sgattoni” di via Calatafimi a San Benedetto del Tronto – verifica dell’inserimento negli strumenti regionali e nazionali sui siti contaminati, eventuale caratterizzazione ambientale e possibili canali finanziari per la messa in sicurezza e la bonifica”;

n. 396 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancata inclusione dei teatri storici di Fano, Pesaro e Cagli nel riconoscimento UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana dell’Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo” e chiarimenti sulle motivazioni ed iniziative urgenti della Giunta regionale per il futuro inserimento”;

n. 397 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi “Criteri di selezione dei teatri marchigiani inseriti nella candidatura UNESCO del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale tra XVIII e XIX secolo” ed esclusione dei Teatri Rossini di Pesaro e della Fortuna di Fano”;

          (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 410 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Nobili “Inattività della PET all’ Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche”;

n. 411 a iniziativa del Consigliere Pierini “Gravi e prolungati disservizi della rete telefonica e di connettività nelle aree interne della Provincia di Pesaro-Urbino”;

n. 412 a iniziativa del Consigliere Rossi “Disservizi telefonia Provincia di Pesaro Urbino”;

          (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

  1. Interpellanze:
  • n. 38 a iniziativa del Consigliere Rossi “Politiche per i territori cuscinetto della ZES unica”;
  • n. 39 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga e alla dipendenza dall’alcol”;
  1. Proposta di atto amministrativo n. 17 a iniziativa della Giunta regionale “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2026/2029. Anni accademici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5”;

     Relatrice di maggioranza: Silvia Luconi; Relatore di minoranza: Enrico Piergallini

     (Discussione e votazione)

  1. Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”;
  1. Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”;
  1. Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”;
  1. Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;
  1. Mozione n. 44 a iniziativa del Consigliere Rossi “Approvazione della normativa per la restrizione dell’utilizzo delle piattaforme social media per i minori”;
  1. Mozione n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Tutela della libertà dell’insegnamento e valorizzazione del ruolo dell’insegnante”.
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