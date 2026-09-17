Mattarella a Grosseto per visitare la 'stanza rosa' dell'ospedale della Misericordia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva all’ospedale della Misericordia a Grosseto. Il Capo dello Stato, accolto dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani e dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è in città per far visita alla ‘stanza rosa’ dell’ospedale, la prima struttura di questo tipo sorta in Italia, nel 2009. Si tratta di uno spazio protetto e riservato alle donne vittime di violenza che arrivano in pronto soccorso. Una visita dal forte valore simbolico alla luce dei recenti fatti di cronaca di femminicidio.