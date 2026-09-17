Centrosinistra, Conte: “Senza una svolta sul riarmo non può essere un governo progressista”

Il leader del M5S Giuseppe Conte parla dell’alleanza di centrosinistra per le elezioni politiche. “Se qualcuno pensa di fare un governo progressista e continuare con la stessa politica del governo Meloni, inviare armi in Ucraina, riarmare la Germania dove ci sono i neonazisti che fra un po’ andranno al governo perché sono primi in tutti i sondaggi, e addirittura andare a spendere in acquisto per lo più di armi americane sino a 500 miliardi di qui al 2035, sarà impossibile. Non è assolutamente pensabile non imprimere una svolta rispetto alla politica estera attuale del governo“, ha detto Conte a ‘Dritto e rovescio’ su Rete4.

(Foto Roberto Monaldo / LaPresse)

“Se perderò le primarie non ostacolerò il progetto politico”

“Per quanto riguarda le primarie” “io ho proposto di metterci intorno a un tavolo, come abbiamo fatto per le regionali, per trovare una soluzione condivisa, ovviamente ragionando con tutte le forze politiche di opposizione. Non è stata accettata. A quel punto lì abbiamo acconsentito a queste primarie. Ho visto che legittimamente Elly Schlein dichiara che le vincerà lei. Io non ho detto ai miei che le vinceremo. Ho detto ai miei, a tutta la comunità, a tutti gli elettori, che io non sarò mai un elemento divisivo. Non c’è la mia ambizione in gioco”. ha detto il leader del M5S . “Se io parteciperò alle primarie e mi candiderò quando sarà il momento, sarà perché chiedo un mandato per costruire orizzonti di pace, di sicurezza e per battermi per le battaglie che abbiamo già annunciato”, ha spiegato. “Se sarò perdente non ostacolerò assolutamente questo progetto politico, se sarò vincente posso assicurare che ce la metterò tutta per cambiare questo Paese dopo 4 anni di zero riforme”, ha aggiunto

“I problemi economici di Grillo non sono più i miei, pensiamo agli italiani”

“Grillo dica quel che vuole. Non è più una questione che riguarda il Movimento 5 Stelle“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Dritto e rovescio su Rete4. “Per quanto riguarda i problemi economici di Grillo, non sono più i miei. A noi adesso interessano i problemi economici degli italiani”, ha aggiunto.