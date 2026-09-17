C.sinistra, Boccia: "Se coalizione vorrà primarie, Pd avrà un solo candidato"

“Se saranno le primarie la scelta della coalizione, noi saremo ben felici di farle, perché il Pd è il partito delle primarie, le abbiamo nel DNA”. Così il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, a margine della sua partecipazione al ‘Festival dell’Italia che innova’ organizzato da L’Espresso a Milano, commentando le notizie giornalistiche secondo cui le correnti dem sarebbero al fianco di Elly Schlein in caso di primarie a turno unico, mentre con il ballottaggio i riformisti penserebbero all’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

“La segretaria Schlein è nata con le primarie, così come tutti i segretari, quindi sarà una festa di partecipazione democratica – ha proseguito Boccia – Il Partito Democratico avrà, come è normale che sia, un solo candidato, ma di questo ne parleremo negli organi di partito, non sui giornali. Quindi quando saremo pronti ci sarà un’assemblea che designerà i candidati. Come è noto, si raccolgono firme e io penso che in questo momento ci sono solo retroscena su nomi che cambiano. Ho letto una decina di nomi in questi ultimi due mesi di compagni di partito che non erano mai stati consapevoli prima di essere candidati, quindi mi pare che anche per Gori valga questa regola“.