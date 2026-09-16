Mattarella scherza con La Russa e Fontana: “I presidenti delle Camere non abbandonano mai”

Siparietto a palazzo Giustiniani tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa a margine della cerimonia di commemorazione a dieci anni dalla scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. La Russa, da padrone di casa, stava accompagnando il Capo dello Stato e, non trovando più Fontana, ha detto: “Dov’è il presidente Fontana? Ci ha abbandonato”. L’omologo di Montecitorio ha quindi raggiunto i due. “Ci volevi abbandonare?”, ha scherzato allora La Russa. “No, non si può fare”, la replica di Fontana. “I presidenti delle Camere non abbandonano mai”, ha chiosato allora Mattarella.