Emma Bonino, Fagnani alla veglia civile in Campidoglio: "Sei stata il mio primo voto politico"

Martedì sera in Campidoglio a Roma la veglia civile per Emma Bonino, morta lo scorso 11 settembre a 78 anni. Toccanti in particolare le parole della giornalista Francesca Fagnani in ricordo della storica leader radicale: “Sei stata il mio primo voto politico a 18 anni. Di fatto sei la prima persona delle istituzioni di cui mi sono fidata e a cui ho affidato il mio futuro. E se mia madre più di quarant’anni fa, quando non era di moda, decise di interrompere il suo matrimonio è perché tu avevi lottato per dare a lei e a tutte e a tutti l’opportunità di non rassegnarsi a una vita sentimentale non felice”, le parole della conduttrice di Belve.