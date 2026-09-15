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martedì 15 settembre 2026

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Funerali Emma Bonino, l'arrivo di Mattarella e Meloni in Campidoglio

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva in Campidoglio per partecipare alle esequie di Stato di Emma Bonino. Il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I funerali si svolgono in forma laica nella sala della Protomoteca. Presente anche la premier Giorgia Meloni e diversi esponenti del governo e leader politici giunti per l’ultimo saluto alla storica esponente radicale (Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Riccardo Magi e Maurizio Lupi). In Campidoglio c’è anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oltre a Massimo D’Alema, Romano Prodi, Enrico Letta e Paolo Gentiloni.