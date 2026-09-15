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martedì 15 settembre 2026

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Funerali Emma Bonino, l'arrivo delle autorità e dei leader politici in Campidoglio

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Funerali di Stato in Campidoglio per la storica leader politica radicale Emma Bonino. Dalle più alte cariche della Repubblica ai colleghi di partito, di Parlamento, di governo e non solo. Nelle immagini gli arrivi delle autorità in Campidoglio dove, nella Sala della Protomoteca, si celebrano le esequie solenni di Bonino, morta a 78 anni nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Roma. Presenti alla cerimonia le prime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente (in vece del presidente) della Camera Giorgio Mulé e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ad accogliere le autorità sulla soglia del Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con accanto il segretario di +Europa Riccardo Magi e il deputato ed ex segretario del partito Benedetto Della Vedova. Alla cerimonia anche i leader di partito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Maurizio Lupi. A rappresentare la compagine dei ministri del governo Meloni Carlo Nordio (Giustizia), Calderone (Lavoro) e Urso (Imprese e Made in Italy).

Tanti anche i colleghi politici che hanno lavorato fianco a fianco con Bonino come Enrico Letta di cui la leader radicale fu ministro degli Esteri. Ma Letta non è l’unico ex presidente del Consiglio. Oltre a lui e ai già citati Conte e Renzi ci sono Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema. La cerimonia si è aperta con le parole di Carla Taibi, la storica assistente della leader, e di Filomena Gallo, compagna di molte battaglie per l’Associazione Luca Coscioni, che hanno riportato anche le parole della famiglia di Bonino.