Funerali Emma Bonino, l'arrivo delle autorità e dei leader politici in Campidoglio

Funerali di Stato in Campidoglio per la storica leader politica radicale Emma Bonino. Dalle più alte cariche della Repubblica ai colleghi di partito, di Parlamento, di governo e non solo. Nelle immagini gli arrivi delle autorità in Campidoglio dove, nella Sala della Protomoteca, si celebrano le esequie solenni di Bonino, morta a 78 anni nella notte tra l’11 e il 12 settembre a Roma. Presenti alla cerimonia le prime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente (in vece del presidente) della Camera Giorgio Mulé e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ad accogliere le autorità sulla soglia del Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con accanto il segretario di +Europa Riccardo Magi e il deputato ed ex segretario del partito Benedetto Della Vedova. Alla cerimonia anche i leader di partito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Maurizio Lupi. A rappresentare la compagine dei ministri del governo Meloni Carlo Nordio (Giustizia), Calderone (Lavoro) e Urso (Imprese e Made in Italy).

Tanti anche i colleghi politici che hanno lavorato fianco a fianco con Bonino come Enrico Letta di cui la leader radicale fu ministro degli Esteri. Ma Letta non è l’unico ex presidente del Consiglio. Oltre a lui e ai già citati Conte e Renzi ci sono Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema. La cerimonia si è aperta con le parole di Carla Taibi, la storica assistente della leader, e di Filomena Gallo, compagna di molte battaglie per l’Associazione Luca Coscioni, che hanno riportato anche le parole della famiglia di Bonino.