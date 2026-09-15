Ex Ilva, alla vigilia del tavolo con i sindacati riunione a Palazzo Chigi con i ministri

Riunione a Palazzo Chigi con i ministri in vista del tavolo di mercoledì con i sindacati sull’ex Ilva. A seguire il dossier è il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano. A quanto si apprende, partecipano i ministri Gilberto Pichetto Fratin, Marina Calderone, Tommaso Foti, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti. Una riunione preparatoria si sarebbe tenuta anche lunedì. Il governo sta lavorando in queste ore a un provvedimento che tuteli i lavoratori dell’indotto e le possibili soluzioni saranno oggetto del confronto con le organizzazioni sindacali.

Mercoledì Cdm con decreto su lavoratori indotto

E sarà dedicato all’ex Ilva il Cdm atteso per mercoledì pomeriggio alle 16.30: il governo sta lavorando a un provvedimento che tuteli i lavoratori dell’indotto come chiesto a gran voce in questi giorni dai sindacati. Proprio per questo l’incontro a palazzo Chigi, inizialmente previsto per martedì, è stato poi convocato per mercoledì alle 10, così da dare il tempo ai tecnici dei ministeri coinvolti di mettere a punto le soluzioni che domattina saranno illustrate e valutate insieme ai rappresentanti sindacali e poi formalizzate nel decreto atteso nel pomeriggio sul tavolo dei ministri.