Addio a Emma Bonino, funerali di Stato a Roma. Campidoglio blindato – La diretta

La sala della Protomoteca, in Campidoglio a Roma, ospita i funerali di Emma Bonino, ex leader dei Radicali e di +Europa scomparsa l’11 settembre scorso a 78 anni. Alle esequie di Stato sono presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
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“Partecipo davvero con grande commozione a questo ricordo di Emma Bonino. La sua tenacia nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare, ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che Emma ha portato avanti con una forza e con una determinazione senza eguali”. Così l’ex premier Romano Prodi parlando nel corso dei funerali di Stato di Emma Bonino in corso nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. “Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, a lei aveva affidato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero – ricorda -, responsabilità che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili”.
“Ho avuto negli anni il privilegio e la responsabilità in qualche modo di poterle stare accanto, prendendomene cura per quanto ho potuto, di quella che è stata per la Repubblica italiana una storia politica e umana davvero come poche. Emma è stata l’ispirazione di molte ragazze. Io ero una di quelle, e non avrei mai immaginato di poter lavorare ogni giorno per e con lei per gli ultimi 16 anni della sua vita”. Così Carla Taibi, storica assistente di Emma Bonino, parlando nel corso dei funerali di Stato della leader radicale in corso nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.
“È stata maestra, amica a modo suo, ma soprattutto è stato un esempio – sottolinea Taibi -. Emma era davvero tante molte cose. Era tenace e testarda, con quella tigna di cui lei stessa parlava. Era precisa, esigente ed intransigente. Studiava ogni questione, la sviscerava e non si arrendeva davvero mai. Era severa con tutti perché era severa ed esigente in prima persona con se stessa”.
“Le sue lotte hanno cambiato questo paese e il mondo per la libertà delle donne contro l’aborto clandestino e la violenza di genere, la Corte penale internazionale e la pena di morte, i diritti umani, la fame nel mondo, le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati, i migranti, lo Stato di diritto, la democrazia. E in fondo, per un principio fondamentale che tiene insieme tutte queste battaglie che ha portato avanti per un’intera esistenza, la libertà delle persone di poter scegliere responsabilmente, fino alla fine”, le parole di Taibi.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Campidoglio per partecipare alle esequie di Stato di Emma Bonino. Il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I funerali si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca. Presente la premier Giorgia Meloni e diversi esponenti del governo e leader politici giunti per l’ultimo saluto alla storica esponente radicale (Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Riccardo Magi e Maurizio Lupi). In Campidoglio anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oltre a Massimo D’Alema, Romano Prodi, Enrico Letta e Paolo Gentiloni.