Addio a Emma Bonino, funerali di Stato a Roma. Campidoglio blindato – La diretta

La storica leader dei Radicali è scomparsa l’11 settembre all’età di 78 anni

La sala della Protomoteca, in Campidoglio a Roma, ospita i funerali di Emma Bonino, ex leader dei Radicali e di +Europa scomparsa l’11 settembre scorso a 78 anni. Alle esequie di Stato sono presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.