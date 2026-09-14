Grillo contro Conte: “Movimento zero stelle”. E pensa a un nuovo partito

Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in campo di Beppe Grillo con un nuovo partito. A sentire alcuni fedelissimi del fondatore del M5S, contattati da LaPresse, viene confermato che l’intenzione del comico genovese sarebbe quella di correre alle prossime elezioni con una lista che si ponga a sinistra del campo progressista.

L’attacco a Conte

In quest’ottica si leggerebbe, quindi, il nuovo ‘messaggio’ mandato dall’ex ‘guru’ cinque stelle a Giuseppe Conte via social. Ieri Grillo ha aggiornato l’immagine del suo profilo di Whatsapp: “Movimento zero stelle”, si legge in un finto simbolo M5S dove non c’è più traccia delle cinque stelle disegnate che c’erano in origine e, al posto della ‘o’ finale di ‘movimento’, figura uno zero spaccato. Il comico genovese, poi, prepara il suo ritorno mediatico: il prossimo 21 settembre, all’indomani della kermesse pentastellata Nova, sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di ‘Pulp’, il podcast condotto da Fedez e Mr Marra. L’udienza per la proprietà del simbolo del M5S, nell’ambito della causa avviata da Grillo al tribunale di Roma, è stata intanto spostata a gennaio.