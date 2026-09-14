Emma Bonino, una bandiera dell'Ue sventola alla veglia civile

Centinaia di persone si sono raccolte in piazza del Campidoglio a Roma per salutare Emma Bonino, in occasione della veglia civile che +Europa ha organizzato in ricordo della storica leader radicale. Domani, martedì 15 settembre, si terranno i funerali di Stato, ma il partito di cui Bonino è stata fondatrice ha voluto tenere anche un momento dedicato alle tante persone della società civile, che si sono ritrovate in piazza per rendere l’ultimo omaggio alla politica italiana. Una grande bandiera europea è stata srotolata in piazza sulle note de ‘L’inno alla gioia’, inno ufficiale dell’Unione europea. Già sul feretro, durante la camera ardente di Bonino, era stata posizionata una bandiera europea, superando le regole tipiche del cerimoniale.

Moltissimi gli interventi che si sono susseguiti in piazza del Campidoglio, tanto di esponenti attuali della scena politica italiana, quanto di compagne e compagni storici delle battaglie di Bonino, e persone della società civile. Tra loro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader di Avs Angelo Bonelli, lo scrittore Roberto Saviano, le giornaliste Serena Bortone e Francesca Fagnani, gli attivisti Antonella Soldo e Marco Cappato. Ad aprire gli interventi Riccardo Magi, segretario di +Europa, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.