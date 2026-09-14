Emma Bonino, Saviano: "Era impegno e pratica democratica, mi mancherà molto"

“Giornata dolorosa, però venire a salutare Emma è anche per me un segno importante perché provo a restituire quello che mi ha dato in termini di vicinanza ogni volta mi succedeva un guaio, c’era un grande attacco da parte della politica che fosse di sinistra o di destra, ed Emma mi confortava dandomi un metodo di risposta”. Così Roberto Saviano, in uscita dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio.

“Stiamo ricordando una donna che ha insegnato un’idea di politica oggi più che mai necessaria alla sinistra – prosegue – Ossia che la politica non si fa con le mani pulite. Le mani pulite le ha chi le tiene in tasca”. “La politica si fa così, soprattutto se hai a cuore i diritti universali dell’uomo, se hai a cuore la pratica riformista – prosegue – Cioè si parla con le persone di cui non si condivide nulla e si cerca il punto di prossimità. Le istituzioni vanno protette non ideologicamente. Non deve esserci il disprezzo antropologico per chi non la pensa come noi e tutto questo Emma l’ha fatto scegliendo di viverlo, non solo di proclamarlo idealmente“. ” “Insomma in una sola parola Bonino è stata pratica democratica, impegno e scelta, impegno in ogni sua declinazione e poi tutte le varie Emma che sono esistite, Emma che difende il diritto all’aborto, Emma che difende il fine vita, Emma che difende la laicità della scuola, Emma che difende due popoli, due democrazie in Medio Oriente, Emma che difende le democrazie occidentali. Mi mancherà molto”, conclude Saviano.