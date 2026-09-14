Emma Bonino, riaperta la camera ardente. Domani Mattarella e Meloni ai funerali di Stato

È stata riaperta questa mattina alle 10 la camera ardente, in Campidoglio a Roma, per Emma Bonino, scomparsa nei giorni scorsi a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani alle esequie di Stato in forma laica per Bonino che si terranno alle 12.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente.

Tajani: “Garbata e leale, protagonista svolta liberale con il Cavaliere”

“La bandiera dell’Europa sul feretro è una cosa che mi ha colpito ma che penso sia giusta. Lei ha combattuto, come tanti di noi, perché possa esserci un’Europa federale, un’Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio. Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci trovavamo con Marco Pannella. Però ricordo anche l’impegno del 1994 per imprimere una svolta liberale al nostro paese, un’alleanza straordinaria che organizzò Berlusconi, che portò poi Emma a essere Commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose a chi voleva scegliere altre persone come commissaria europea e disse no, abbiamo preso un impegno con lei, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo. E lo ha fatto bene, è stata un grande commissario europeo, come è stata una brava ministro degli Esteri.

Abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diversi, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare, fermo ma sempre garbato, leale, non posso dire una parola negativa nei suoi confronti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’omaggio alla camera ardente di Emma Bonino.

Crosetto: “Emma esempio unico al di là delle ideologie”

“E’ una persona che si è impegnata tutta la vita per portare avanti quelli che erano i suoi ideali, per fare delle battaglie che per lei erano importanti e le nazioni si costituiscono così, con la somma di tante persone che si impegnano, con la sua visione anche diversa su alcune battaglie magari diverse dalle mie, si riconosce sempre la purezza dell’impegno”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto alla camera ardente di Emme Bonino. “L’ ‘ideologia politica in questo caso non c’entra – aggiunge- perché quando si lotta per i diritti individuali e collettivi per le libertà, credo che qui siano stati tutti d’accordo. L’esempio di Emma Bonino è unico.

L’esempio di Emma Bonino e di Marco Pannella per parlare di un suo compagno di vita, di tutte le persone con cui mi ha legato al di là del rapporto politico, un rapporto umano. Lei soprattutto, che arriva da un paese comune a dieci chilometri da quello da cui sono nato in profonda provincia di Cuneo, persone che vanno rispettate per il modo con cui hanno vissuto. La mia presenza qua oggi è per quello a rendere omaggio al modo con cui questo cittadino italiano ha portato avanti la sua vita e le battaglie di cui poi in qualche modo hanno voluto affettare”.

D’Alema: “Il suo femminismo determinato manca al Paese”

“Ciò che in modo più significativo ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, soprattutto in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo. Di tutta la sua esperienza sono a mio giudizio i due aspetti più forti, più importanti che io ho condiviso”. Così Massimo D’Alema dopo la visita alla camera ardente in Campidoglio di Emma Bonino. “Ci hanno unito tante battaglie- ha aggiunto D’Alema- altre ci hanno diviso come quando decisero di appoggiare Berlusconi credendolo un liberale”.

Giachetti: “Donna intransigente ma capace di lavorare insieme”

“Per la morte di Pannella, Bonino fu molto dura nel suo commento dicendo tanti saluti, tante condoglianze puzzano di ipocrisia. Cosa direbbe oggi Emma, conoscendola? A me colpì più quello che disse Emma, che purtroppo ricade sempre quando si parla dei radicali: ” Tanto affetto, tanti abbracci, tanti baci, tante belle parole, ma poi al momento di dare i voti, i voti non c’erano. Quello mi sembrò più significativo, francamente”. Roberto Giachetti alla camera ardente di Emma Bonino. “Io ho fatto quasi 50 anni insieme con lei, con Marco, con Adelaide, con Roberto, con Gianfranco, con tanti che non ci sono più. Possiamo pure dire che lei è l’ultimo pezzo della storia moderna del Partito Radicale dall’ingresso nel 1976 e credo che qualunque commento sia inutile, poi basta aver visto l’affetto delle persone che sono state qui, il riconoscimento che ha ottenuto da tutte le parti, a significare che, essendo pure una donna intransigente e anche molto dura, non solo con se stessa, è una persona che ha una capacità di condividere e di lavorare insieme che raramente ho mai visto nella mia vita”.