Emma Bonino, Conte: "In trincea per tante conquiste, non solo in Italia"

“Ho espresso, anche a nome della comunità del Movimento 5 Stelle, la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari, a tutti i compagni di battaglie politiche, a tutti coloro che si sentono in questo momento orfani di una personalità importante che ha attraversato la storia politica, civile, culturale del nostro paese di questi decenni. Emma Bonino ha espresso la sincera passione per i diritti civili, per le battaglie di giustizia, di libertà e si è molto spesso esposta anticipando i tempi, rappresentando la punta più avanzata della società civile rispetto alla politica, che spesso arranca all’indietro”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in uscita dalla camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della protomoteca in Campidoglio a Roma.

“È stata in trincea in tante conquiste che, in Italia ma non solo, in Europa e a livello internazionale sono state ottenute. Penso anche alle battaglie per quel che riguarda, ad esempio, la promozione della giustizia internazionale. Ha avuto un grandissimo ruolo per l’istituzione della Corte Penale Internazionale”, ricorda ancora l’ex primo ministro, che sottolinea poi l’impegno della storica leader radicale, tra le altre, per l’abolizione della pena di morte e per “contrastare l’odiosa pratica delle mutilazioni genitali femminili”. “Al di là delle opinioni bisogna riconoscere e omaggiare una donna che, con grande fermezza, con grande coraggio ha veramente inteso la politica con disinteresse personale rispetto al proprio tornaconto“, come “lo strumento per condurre delle battaglie di civiltà, per diritti sociali, politici, per la libertà e per le libertà”, conclude Conte.