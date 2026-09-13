Centrosinistra, Conte: “No leader al partito più forte”

Il presidente M5S Giuseppe Conte torna sulla questione della leadership nel centrosinistra, nel cosiddetto ‘campo largo’, per rimarcare, pur senza dirlo esplicitamente, che lui non si tirerà indietro per far spazio ad altri. “Ne approfitto per ribadirlo perché qui ci sono delle vere e proprie distorsioni. Il Partito democratico, il Nazareno ha chiarito che per loro vale la regola del partito più forte, del partito più grande che prende più voti come regola preferenziale. Voi ci conoscete un poco, noi siamo quelli per fare delle battaglie e non per portare acqua preventivamente al mulino di qualcuno. Allora abbiamo detto: questo non è possibile perché non rientra nelle nostre caratteristiche e non ci dà nessuna garanzia. Non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un’altra forza politica, che sia il Pd o qualsiasi altra forza. La regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie”, ha detto Conte intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.

“Allora ho detto: facciamo come alle Regionali“, dove “non abbiamo fatto primarie ma certo non è mai successo che la regola fosse che il Pd esprimeva il candidato in modo pregiudiziale. Ci siamo messi sempre insieme e abbiamo valutato chi fosse il candidato più competitivo, abbiamo fatto una valutazione complessiva sulla base delle circostanze concrete e abbiamo scelto, senza farci del male realmente, chi fosse il candidato più competitivo. Quest’altra proposta è stata respinta dal Pd e a quel punto noi entriamo nel campo del Pd con le primarie”, ha aggiunto Conte.

“Follia dare centralità a Renzi, capacità espansiva modesta”

Matteo Renzi nella coalizione? “Mi sembra follia sentire qualcuno che dice che Renzi dovrebbe avere un ruolo centrale nella formazione di centro, è il contrario. Abbiamo visto che ha una capacità espansiva molto modesta, stiamo parlando del 2%”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo alla Festa del Fatto Quotidiano. “Si dice che Conte sta con Onorato e Onorato sta con Conte, ma Renzi ha detto chiaramente che vota Schlein, Onorato ha detto che rispetto a Schlein e Conte non sceglie, sta aggregando altre forze. Cosa facciamo, lo teniamo fuori per dare centralità a Italia viva?”, aggiunge.