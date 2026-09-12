Home > Politica > Di Battista è arrivato in Italia: l’aero-ambulanza è atterrata a Ciampino. E’ ricoverato al Gemelli

Alessandro Di Battista è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno alle 7.10 di sabato, dopo circa 12 ore di volo da Cuba. L’ex deputato M5S era ricoverato a L’Avana a causa di un malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre era nell’isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato d’urgenza e operato sul posto sarebbe dovuto rientrare in Italia il 4 settembre ma il volo è stato posticipato a sabato. Successivamente è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Lo conferma a LaPresse un operatore sanitario dell’ospedale.

Dopo uno scalo tecnico a Nassau (Bahamas) e uno in Lussemburgo, l’aero-ambulanza con a bordo Di Battista è atterrata sabato mattina intorno alle 7:10 all’aeroporto di Roma Ciampino, con cinquanta minuti di anticipo rispetto all’orario che era stato diffuso dai mezzi stampa.