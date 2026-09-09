Regione Marche, Giunta in aula per votare assestamento al Bilancio 2026/28

In Aula le pdl su giusta remunerazione nel settore agricolo e zootecnico e in materia di semplificazione della normativa regionale. Al voto anche l’atto amministrativo relativo all’assestamento di Bilancio 2026/2028 del Consiglio regionale.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 15 settembre alle ore 10. Dopo le interrogazioni e le interpellanze l’Aula sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di legge per il riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici e sulla pdl di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. All’ordine del giorno della seduta anche l’atto amministrativo relativo all’assestamento di Bilancio pluriennale 2026/2028 del Consiglio regionale. A seguire una serie di proposte di legge iscritte ai sensi dell’art.86 del Regolamento interno e diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 15 settembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Interrogazioni a risposta immediata:

n. 402 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare”;

(rinviata nella seduta n. 30 del 4 agosto 2026)

Interrogazioni:

n. 264 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità derivanti dalla nuova classificazione dei Comuni montani (L. 131/2025): impatto sulla rete scolastica, accesso ai bandi agricoli ISI INAIL e incoerenza delle politiche regionali e locali”;

n. 358 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criteri di classificazione dei Comuni montani (Legge 131/2025), richiesta aggiornamenti sulle trattative e iniziative concrete della Giunta per la revisione dei criteri in Conferenza Unificata”;

n. 368 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Pubblicazione definitiva del regolamento sui Comuni montani (DPCM 7 luglio 2026): conferma dell’esclusione di 29 Comuni marchigiani, mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Marche e responsabilità politiche della Giunta”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 214 a iniziativa del Consigliere Nobili “Insufficienza delle risorse destinate agli interventi in favore degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2026/2027”;

n. 215 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancato stanziamento nel Bilancio di Previsione 2026-2028 dei contributi ai Comuni per le rette dei minori in comunità per l’affido familiare; criticità nei fondi per l’educativa scolastica/extrascolastica e per il sostegno agli alunni con disabilità visiva e auditiva”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 246 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Fondo per la montagna: attuazione dell’Art.19 della LR n.18/2008”;

n. 315 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti in ordine all’applicazione dei contributi consortili di bonifica, ai criteri di imposizione e alla tutela dei contribuenti, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali e di segnalazioni di cittadini”;

n. 348 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Richiesta chiarimenti sulla chiusura improvvisa della Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria (POTES) di Fermignano (PU)”;

n. 360 a iniziativa del Consigliere Pierini “Chiarimenti in merito alle misure adottate dall’AST di Pesaro Urbino a seguito dell’interruzione del servizio da parte del soggetto gestore della postazione territoriale”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 213 a iniziativa del Consigliere Nobili “Criticità segnalate dalla Consulta provinciale degli studenti di Ancona in materia di malessere emotivo, trasporti e condizioni degli edifici scolastici – iniziative di competenza regionale”;

n. 251 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Seri “Taglio dei fondi per la cassa di colmata e il dragaggio del porto di Pesaro”;

n. 381 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mastrovincenzo, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Stato di operatività del nuovo angiografo dell’Ospedale di Macerata, sicurezza delle attività di Radiologia Interventistica e criticità organizzative del presidio ospedaliero”;

n. 388 a iniziativa del Consigliere Rossi “Progetto Patom (Piano di azione per la tutela dell’orso marsicano)”;

Interpellanze:

n. 35 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Stato di applicazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 31”;

n. 36 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Politiche per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Interrogazione n. 247 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Aumento dei decessi sul lavoro nelle Marche: analisi dei dati 2025 e richieste di intervento strutturale”;

Interrogazione n. 340 a iniziativa del Consigliere Nobili “Infortuni mortali sul lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino, potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza degli SPSAL, convocazione del Comitato regionale di coordinamento e adozione di un piano straordinario regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Ausili “Riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici”;

Relatore di maggioranza: Luca Marconi

Relatore di minoranza: Leonardo Catena

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 58 a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi; Relatore di minoranza: Enrico Piergallini

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 18 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Assestamento del bilancio pluriennale 2026/2028 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale”;

Relatore Giacomo Rossi

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 20 a iniziativa del Consigliere Nobili “Disposizioni in materia di pratiche di preparazione dei crostacei decapodi nell’ambito della somministrazione e commercializzazione di alimenti. Divieto di bollitura di aragoste e altri crostacei vivi”;

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 8, del Regolamento interno)

Relatore di maggioranza: Andrea Cardilli; Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 2 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Mangialardi, Piergallini “Disposizioni in materia di tutela delle condizioni retributive e di contrasto al dumping contrattuale negli appalti e concessioni pubbliche ad alta intensità di manodopera”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 1 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Ruggeri “Abrogazione della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 19 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Piergallini “Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 16 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Istituzione del garante regionale per i diritti delle persone anziane”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 37 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Ruggeri, Seri, Catena, Mastrovincenzo, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga e alla dipendenza dall’alcol”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)