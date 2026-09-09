Lega, Romeo: “Pontida è sacra”

“Pontida è sacra. A Pontida saremo tutti uniti, ne sono certo”. Così il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo a margine dell’evento organizzato dal Carroccio alle Officine Farneto di Roma.

Sui problemi e le tensioni interni al partito ha aggiunto: “Non si sfascia nessuna Lega, la si costruisce la Lega insieme che è ciò vogliamo fare tutti”. “Capogruppo sì o capogruppo no, porterò avanti il mio impegno per il partito che è la cosa più importante – ha spiegato -. Dobbiamo crescere e rilanciare il movimento tutti insieme”.

“Aspettiamo l’esito dell’incontro (tra Salvini e i governatori, ndr) e speriamo arrivi disponibilità a ragionare sul dare un segnale di forte rinnovamento sia nei confronti della base che degli elettori”, ha concluso.