Lega, Romeo: "Non si sfascia niente, la si costruisce insieme"

“Capogruppo sì o capogruppo no, continuerò nel mio impegno per il rinnovamento del partito. Dobbiamo crescere e rilanciare il movimento tutti insieme. Non si sfascia nessuna Lega, la si costruisce la Lega insieme che è ciò vogliamo fare tutti”. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo a margine dell’evento organizzato dal Carroccio alle Officine Farneto di Roma.

“Porterò avanti il mio impegno per il partito, che è la cosa più importante. Dobbiamo crescere e rilanciare il movimento tutti insieme“, ha sottolineato Romeo. Sulle sue recenti critiche verso la segreteria di Matteo Salvini, che hanno messo in bilico il proprio ruolo a Palazzo Madama, Romeo ha spiegato: “Se saremo uniti a Pontida? Pontida è sacra. Sono sicuro che saremo tutti uniti a Pontida”. Poi ha aggiunto: “Aspettiamo l’esito dell’incontro (tra Salvini e i governatori, ndr) e speriamo arrivi disponibilità a ragionare sul dare un segnale di forte rinnovamento sia nei confronti della base che degli elettori”.