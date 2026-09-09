Emma Bonino ricoverata a Roma, il bollettino: domani uscirà dalla terapia intensiva

Emma Bonino resta ricoverata in ospedale a Roma, anche se il bollettino medico segnala un miglioramento delle condizioni. “Resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dottor Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata”. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso da Più Europa.