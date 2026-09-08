Vannacci relatore in un corso di aggiornamento sulla sicurezza del sindacato di polizia Fsp a Torino. Dipartimento Pubblica sicurezza: “Non è formazione”

‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’: questo il titolo di un corso di aggiornamento professionale organizzato da Fsp polizia di Stato. Tra i relatori dell’appuntamento, in programma a Torino il prossimo 18 settembre, anche il leader di FnV, Roberto Vannacci. L’evento sarà aperto dal questore di Torino, Massimo Gambino. Il caso ha subito sollevato polemiche ma in una nota diffusa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza si precisa che il convegno è “una iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del Questore di Torino” e che non “costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato”.

Silp Cgil: “Revocare aggiornamento professionale a evento con Vannacci”

“Silp Cgil Piemonte ha chiesto formalmente al Questore di Torino la revoca del provvedimento che ha riconosciuto quale attività di aggiornamento professionale una inizia va pubblica in programma il 18 settembre presso l’Hotel NH di Torino”. Lo si legge in una nota firmata da Nicola Rossiello, Segretario Generale del Silp Cgil Piemonte. “La richiesta – si legge nella nota – nasce da un elemento che risulta evidente dalla locandina dell’evento. Tra i relatori della tavola rotonda figura il sig. Vannacci, indicato nella sua qualifica di europarlamentare, accanto ai saluti di apertura del Questore di Torino. Si tratta, a nostro giudizio, di un elemento sufficiente a incrinare il presupposto che la norma va richiede per il riconoscimento dell’autoformazione: la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità dell’iniziativa rispetto a qualsiasi connotazione politica”.

“Il rilievo – spiega Rossiello – riguarda i criteri con cui è stata concessa l’autorizzazione. I principi che, a nostro parere, risultano disattesi: l’articolo 98 della Costituzione, che impone al personale delle Forze di polizia il servizio esclusivo della Nazione e il dovere di imparzialità che ne discende, anche nelle a vità di aggiornamento professionale; l’articolo 14 del Codice di comportamento dei dipenden pubblici, che estende al personale di polizia obblighi di condo a impronta all’imparzialità anche fuori dal servizio, quando è coinvolta l’immagine dell’Amministrazione; • il Codice di comportamento del personale della Polizia di Stato, che richiama il dovere di estraneità rispetto a iniziative con connotazione polico-partitica; • le direttive del Diparmento della Pubblica Sicurezza, che subordinano il riconoscimento dell’autoformazione alla natura strettamente tecnico-professionale dell’iniziativa. La nostra Organizzazione ha chiesto al Questore di comunicare l’esito e le motivazioni del provvedimento adottato in merito alla presente istanza”.