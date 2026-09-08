Emma Bonino ricoverata a Roma, il bollettino dell’ospedale: “Condizioni delicate e stazionarie”

Prima notte “tranquilla” in ospedale per la storica leader radicale Emma Bonino, ricoverata d’urgenza ieri al Santo Spirito di Roma a seguito di una crisi respiratoria. “È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte. La situazione resta tranquilla”, fanno sapere a LaPresse dal suo staff. “Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell’ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino Dott. Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili”. È quanto si legge nel bollettino medico riguardante la storica leader radicale Emma Bonino.

Emma Bonino si trova all’ospedale Santo Spirito di Roma.



Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respitoria.



Resta vigile e lucida. È quanto riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto… pic.twitter.com/6N9zPmyzJ3 — Più Europa (@Piu_Europa) September 7, 2026

Il ricovero

Emma Bonino è ricoverata da ieri all’ospedale Santo Spirito di Roma, trasportata d’urgenza in ambulanza in pronto soccorso. La leader di +Europa era già stata ricoverata lo scorso 1 dicembre 2025, a causa di un malore. Il medico curante Claudio Santini ieri ha specificato come Bonino fosse vigile e lucida.