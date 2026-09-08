Campo largo, Schlein: “Pensiamo al programma comune partendo dal boicottaggio delle colonie israeliane"

“Primarie? Allora, la risposta è sempre la stessa: è chiaro che siamo tutti qui convinti che adesso dobbiamo concentrarci anzitutto sull’affinare un programma comune che, come dico sempre, non parte da zero ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo già depositato insieme: salario minimo, congedo paritario, quella che abbiamo presentato anche sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, arrivando alla festa di Avs a Roma.

“Ci sono nove Paesi che insieme alla Francia, alla Gran Bretagna e al Canada hanno deciso di vietare il commercio dei prodotti che vengono dalle colonie illegali in Cisgiordania. E proprio su questo avevamo anche noi presentato già qualche mese fa una proposta unitaria firmata dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, dall’Alleanza Verdi e Sinistra. Quindi torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri Paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa”, ha aggiunto Schlein.