Campo largo, le reazioni del popolo di Avs: “Sbrigateve!” e i mugugni su Renzi

Prima uscita del campo largo unitario alla festa di AVS ‘Terra!’, a Roma. I leader di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono riuniti sul palco per parlare di programmi in vista delle prossime elezioni.

Proprio mentre i quattro iniziavano a dialogare sul tema delle primarie e della leadership della coalizione, dal pubblico si è alzato uno striscione con la scritta ‘Sbrigateve!’, salutata dagli applausi dei presenti. Poco dopo è la volta del tema del perimetro delle alleanze, con l’allargamento della coalizione al centro. Al nome di Matteo Renzi, di nuovo il pubblico è intervenuto nella discussione, urlando che la vittoria sarebbe stata possibile anche solo con i quattro partiti rappresentati sul palco. I leader hanno quindi continuato il panel tra gli applausi convinti dei presenti