Campo largo, Fratoianni: "Insieme per dire che un'alternativa c'è"

“È la conferma di un’alleanza che c’è, che è in campo in questo paese da molto tempo, che ha costruito un’amplissima convergenza sulla stragrande maggioranza delle questioni, che intende andare avanti, costruire ulteriore convergenza, allargare la coalizione, confrontarsi con altri sul terreno politico, sul terreno sociale, perché questo Paese non è un deserto, è pieno di vita, pieno di soggetti che resistono e che costruiscono quotidianamente un’alternativa. Noi vogliamo discutere con tutti questi soggetti che, appunto, non sono soltanto l’elenco dei protagonisti della politica quotidiana. E questo è quello che vogliamo ribadire questa sera: che quest’alternativa c’è, è in campo, che è in campo per governare il Paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa”. Così il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni arrivando alla festa del partito che vedrà presenti, oltre ad Angelo Bonelli, anche Elly Schlein e Giuseppe Conte.

“Per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del climafregismo, per dire che vogliamo un’Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale, per la pace contro la guerra, contro la follia del disarmo, per dire che di fronte alla destra estrema, persino esplicitamente in grado di richiamarsi al nazismo, che avanza a pochi chilometri dai nostri confini, occorre una risposta politica in grado di svuotare l’acqua nella quale l’estremismo nero nuota: quello della paura, della solitudine, della precarietà. E allora anche qui, siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi, cambiano le cose. Cambiano le cose: basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la disuguaglianza”.