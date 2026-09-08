Campo largo, Bonelli: "A ottobre consultazioni con forze sociali"

“Le primarie? Per noi la questione del programma è fondamentale, prima il programma perché quello che è accaduto in Germania con l’avanzata di un’estrema destra nazista e quello che sta facendo Giorgia Meloni in Italia che racconta bugie con la sua propaganda, come ha fatto a Bari, per noi è inaccettabile, inaccettabile principalmente per le famiglie italiane che vivono una profonda crisi economica e sociale, la povertà che aumenta, 6 milioni di famiglie, 6 milioni di persone che non possono curarsi e una crisi climatica che sta amplificando le disuguaglianze sociali. Noi ci siamo, siamo pronti e stiamo costruendo questo programma e cominceremo ad avviare non solo un confronto tra di noi, ma anche una consultazione nel paese con le forze sociali. Il programma, dal punto di vista del confronto, sta in una fase molto avanzata. I 5 Stelle termineranno Nova, noi definiremo con la nostra piattaforma, ottobre sarà il mese dell’avvio delle consultazioni anche con le forze sociali”. Così il coportavoce di Avs Angelo Bonelli, arrivando alla festa del partito che vedrà presenti, oltre a Nicola Fratoianni, anche Elly Schlein e Giuseppe Conte.

“Abbiamo fatto molti passi in avanti, abbiamo presentato proposte di legge insieme e oggi possiamo dire che annunceremo un ‘altra proposta di legge, un passo molto importante, annunceremo la presentazione della proposta di legge sull’energia per ridurre il costo delle bollette alle famiglie. Noi facciamo passi concreti, non vogliamo parlare di cose astratte, però vogliamo anche dire una cosa, Giorgia Meloni deve dire agli italiani quando vuole andare a votare, perché la discussione sulle elezioni anticipate ad aprile o maggio oppure a settembre o ottobre non è una discussione privata tra lei, Salvini e Tajani, perché la democrazia non è sua di sua proprietà. Giorgia Meloni dica quindi quando vuole andare a votare sulla base di questo gli italiani, ma principalmente noi dell’opposizione ci organizzeremo, ma ci siamo già organizzando”, ha aggiunto Bonelli.