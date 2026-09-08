C.destra, Bersani: "Meloni e Salvini non contestano mai nel merito Vannacci"

“Non saluto certo con allegria la presenza del generale Vannacci che aiuti a perdere il centrodestra, sono stupidaggini. Mette però più peperoncino nelle culture della destra che sentiamo in buona parte di Fratelli d’Italia e nella Lega. Avete mai sentito Meloni o Salvini contestare in qualcosa sul merito? No. Dicono Ci fa perdere, fa vincere la sinistra, è un tradire’ dicono, ma fami capire se la pensi come lui: ma la destra in Italia, in Europa e nel mondo è quella roba lì. La remigrazione ha un precedente, Idi Amin negli anni ’50 ha remigrato 50mila asiatici, vogliamo arrivare lì? Parliano Meloni e Salvini se vogliono distinguersi da Vannaacci, perché se no se non è zuppa e pan bagnato“. Così l’ex segretario dem Pierluigi Bersani a margine della festa del Pd a Milano.