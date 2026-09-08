Banche, Salvini: “In maggioranza c’è chi prova a rallentare invece di accelerare”

“Ci siamo accorti che la sinistra dice di no a tutto, ma, siamo onesti, anche in maggioranza c’è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Io sono assolutamente convinto che anche al tavolo di maggioranza gli alleati davanti ai numeri non potranno che dire di sì a un contributo da parte delle imprese più ricche d’Italia. Ma non una tantum. Un contributo sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo”. Il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini sul palco dell’evento ‘A tua difesa’ sulle resistenze di Forza Italia a introdurre una tassa sugli extra-profitti delle grandi banche nella finanziaria 2027.

“Parlo ovviamente delle grandi banche, le prime dieci del Paese” prosegue Salvini. “Non le piccole banche. Le banche italiane l’anno scorso hanno fatto 47,5 miliardi di utili. Bravi, però non sono in un libero mercato come tutti gli altri commercianti. Se qualcosa va male c’è lo Stato e se qualcosa va bene ci sono i dividenti e i super bonus ai manager. Noi non siamo sovietici, figuriamoci, ma in un momento di difficoltà economica chi più ha più deve dare. Ma non come la patrimoniale di quel genio di Schlein che vuole espropriare i soliti che pagano e pagano. Se quest’anno le banche anziché 50 miliardi di utili si accontentassero di 47 sarebbe un dramma?”.