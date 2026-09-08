Afd, Schlein: "La destra sta aprendo la strada all’estrema destra"

“Certo che è preoccupante l’avanzata di una forza in Sassonia che ha delle dichiarate nostalgie naziste. Credo che sia la dimostrazione che abbiamo ragione da tempo quando denunciamo che i popolari europei a furia di rincorrere l’estrema destra stanno aprendo la strada all’estrema destra. Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un’alternativa dopo che la destra governa già da quattro anni e si vedono i risultati: abbiamo gli stipendi tra i più bassi d’Europa, il costo dell’energia è il più caro d’Europa, abbiamo tre anni di calo della produzione industriale”, ha dichiarato la segretari del Pd Elly Schlein a margine della festa di Avs a Roma.

“Oggi ho visitato i lavoratori davanti alla fabbrica di Beco che denunciano che l’accordo non viene rispettato, la cassa integrazione continua ad andare avanti, gli investimenti non arrivano. E poi sono stata Cerreto Desi, sempre nelle Marche, dove come sapete Electrolux ha annunciato la chiusura. Quindi chiediamo anche qui a Giorgia Meloni di prendersi la responsabilità di seguire direttamente queste vertenze industriali perché quei lavoratori non stanno difendendo soltanto il loro posto di lavoro e il sostentamento delle loro famiglie, ma stanno difendendo il futuro industriale del Paese. Anche sulle politiche industriali abbiamo fatto proposte insieme, stasera sicuramente avremo occasione di parlarne”, ha concluso Schlein.