Roma, Gualtieri: "Consegnate chiavi di 54 nuove case popolari, progetto innovativo"

“Un bellissimo intervento, importantissimo innanzitutto perché aumenta la dotazione di case popolari di Roma Capitale con 54 nuovi alloggi. E poi perché costruisce un modello di rigenerazione urbana in un quartiere importante come Ostiense”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della consegna delle chiavi alle famiglie assegnatarie di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via del Porto fluviale, al quartiere Ostiense, dove è stato concluso l’intervento di recupero dell’ex Caserma finanziato dal Pnrr, nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.”E’ particolarmente innovativo sotto due punti di vista – prosegue Gualtieri – innanzitutto dal punto di vista architettonico si riqualifica un edificio di archeologia industriale passato a Roma Capitale grazie al federalismo demaniale e culturale e lo si fa rispettando i tratti storici e la qualità architettonica dell’edificio, ma è anche una grande innovazione ambientale perché è un edificio ad altissima classe energetica che non usa il gas, con pannelli solari, con tanta qualità ambientale e architettonica. E poi il modello è anche di integrazione: molto significativo sia per come realizzato, con spazi comuni in tutti i piani, oltre le stanze degli appartamenti qui al piano terra ci sono spazi e una grande piazza aperta al quartiere che arricchisce Ostiense di una piazza, perché è un quartiere che non ha una piazza, e poi tanti spazi per la cultura, per lo sport, per l’integrazione, per l’economia, laboratori artigianali, corsi; tante cose per i residenti e per i cittadini che si faranno nei piani terra attraverso un bando che è in corso e che si concluderà a fine di settembre”.