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domenica 6 settembre 2026

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Lega, Giorgetti: “Nei partiti vivi c’è discussione”. No comment su leadership Salvini

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“Adesso vediamo, nei partiti vivi c’è discussione, nei partiti morti non c’è discussione”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine del Forum di Cernobbio, a chi gli chiedeva che momento stesse vivendo la Lega e che Pontida ci si debba aspettare. Il ministro ha poi aggiunto, rispondendo a chi lo interrogava se la discussione interna al partito fosse un bene, “C’è sempre stata”. A chi gli chiedeva se la leadership di Salvini non fosse in discussione, Giorgetti non ha risposto.